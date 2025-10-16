Haberler

Samsun'da Husumet Nedeniyle Otomobile Ateş Açıldı: 3 Şüpheli Gözaltında

Samsun'da Husumet Nedeniyle Otomobile Ateş Açıldı: 3 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde husumet nedeniyle bir spor salonu sahibinin otomobiline tabanca ile ateş açan 3 şüpheli yakalandı. Olayda 6 mermi isabet eden otomobilde meydana gelen saldırının ardından polis soruşturma başlattı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde husumet yaşadıkları H.K.'nin otomobiline tabanca ile ateş açıp kaçan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Körfez Mahallesi 5023'üncü Sokak'taki spor salonunun önünde meydana geldi. Dövmeci E.D. (40), boks öğretmeni E.N.U. (23) ve K.S.U. (23), husumetli oldukları spor salonu sahibi H.K.'nin otomobiline tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile 6 mermi isabet ettiği tespit edildi. Polis, şüphelileri, '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliği tehlikeye sokma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
