Samsun'da Hükümlüler ve Aranan Şahıslar Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda biri firari 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ve aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi (27), "basit yaralama" suçundan ifadeye yönelik aranan B.A. (25) ile birlikte D.S. (30), K.S.F. (28), Ç.Ş.T. (31) ve İ.H.E'yi (26) ilçedeki bir kaplıcada yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği ve 18 sentetik ecza ele geçirildi.

Firari E.K. cezaevine gönderilirken, aranma kaydı bulunan kişilere ekiplerce adli işlem yapıldı.