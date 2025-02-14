Samsun'da Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Terme ilçesinde, 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.
Samsun'un Terme ilçesinde bir hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.
İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (38) bulunduğu adresi belirledi.
Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hükümlüyü yakaladı.
S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.