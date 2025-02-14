CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama: Bize para teklif ettiler

CHP'li delegeden Özgür Özel'i zora sokacak suçlama
Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı

Zelenskiy Türkiye'ye geliyor! Savaşın bitmesi için şartını açıkladı
Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor

Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
BM oturumuna damga vuran an! Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Türkiye'nin adını anons etmesiyle uyarının gelmesi bir oldu

Samsun'da Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Terme ilçesinde bir hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ile Terme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 22 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'nin (38) bulunduğu adresi belirledi.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu hükümlüyü yakaladı.

S.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
img

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
img

Trump'tan diplomatik gaf: Tek kelime anlamıyorum dedi, ortalık karıştı
img

Kur'an-ı Kerim'e küstah saldırı! Neyse ki biri çıkıp haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Basketbolda Fenerbahçe-Galatasaray maçı yarıda kaldı

Bu sefer Galatasaray sahayı terk etti
İstanbul'da özel hastanede fiyat pazarlığına soruşturma

Stent pazarlığı skandalında hastaneye kötü haber!
İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.