Samsun'da Hükümlü Operasyonu: 7 Suçtan Aranan Kişi Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 ayrı suçtan aranan hükümlü yakalandı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "basit yaralama" suçlarından oluşan 7 ayrı dosyadan 3 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası ve 18 bin 600 lira adli para cezası ile aranan Ö.E'yi yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.