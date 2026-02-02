Haberler

Samsun'da horoz dövüştüren 91 kişiye 1 milyon 55 bin lira ceza verildi

Güncelleme:
Samsun'un Çarşamba ilçesinde horoz dövüştüren 91 kişiye toplam 1 milyon 55 bin 964 lira para cezası uygulandı. K.G. adlı kişinin organize ettiği ringde dron destekli operasyonla suçüstü yakalanan kişiler, kumar oynama suçlaması ile karşı karşıya.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 91 kişiye, 1 milyon 55 bin 964 lira para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşdemir Mahallesi'nde K.G'nin (60) ring oluşturarak horoz dövüşü organize ettiğini ve çevre illerden kişilerin kumar oynamak için ring alanına geldiği ihbarını aldı.

Ekipler, bölgede dron destekli yaptıkları çalışmada, müşterek tapulu araziye kaçak yapı yapılarak ring alanı oluşturulduğunu tespit etti.

Harekete geçen ekipler, çevre illerden gelen 91 kişiyi ring etrafında horoz dövüşü yaptırdığı sırada suçüstü yakaladı.

Horoz dövüştüren 91 kişiye, toplam 1 milyon 55 bin 964 lira para cezası verildi.

Ayrıca, K.G. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ve "hayvanı dövüştürmek suretiyle kumar oynamak" suçundan adli işlem başlatıldı. K.G. hakkında aynı suçlardan daha önce de 4 kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Dövüştürülen 28 Hint horozu, Çarşamba Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

