Samsun'da hırsızlık yapan kişi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki araçtan hırsızlık yapılması ile Canik Kuzey Yıldızı TOKİ Konutları'ndaki bir ikamet önünden elektrikli bisiklet çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan soruşturma sonucunda İ.A. (19), çaldığı eşyalarla yakalandı.

Hırsızlık suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlenen İ.A, cezaevine konuldu.