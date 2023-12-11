Samsun'da Hırsızlık Yapan 2 Kişi Suçüstü Yakalandı

Samsun'un Atakum ve Canik ilçelerinde hırsızlık yapan 2 zanlı, bir apartmanda suçüstü yakalandı. Zanlıların çaldığı ziynet eşyalarının değeri ise 337 bin lira olarak belirlendi.

Samsun'da 2 kişi, hırsızlık için girdikleri apartmanda suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Atakum ve Canik ilçelerinde ikametlerden hırsızlık yapan 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler H.Y. (17) ve P.S'yi (20), Atakum'da hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri bir apartmanda suçüstü yakaladı.

Şüphelilerden H.Y'nin Atakum ilçesinde ikametten yaklaşık 80 bin lira, P.S'nin ise Canik ve Atakum ilçesindeki ikametten 257 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.