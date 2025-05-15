Samsun'da Hırsızlık Şüphelisine Ev Hapsi Cezası

Samsun'da Hırsızlık Şüphelisine Ev Hapsi Cezası
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, evden hırsızlık yaptığı belirlenen G.Y. isimli kadına ev hapsi cezası verildi. Şüpheli, daha önce de hırsızlık suçuyla aranıyordu.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 evden hırsızlık olayının şüphelisine ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, G.Y. (36) isimli kadını İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı. "Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.

G.Y'nin, 11 Ekim 2024'te de bir evden 5 bin lira çaldığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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