Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 2 eve girip, 70 bin lira değerinde eşya çalan şüpheli yakalandı. Şüphelinin bir eve girmeye çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansırken; kent dışından geldiği, sokak sokak keşif yaparak binalara girdiği de ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Atakum ilçesinde 13 Eylül'de bir evden 30 bin lira değerinde cep telefonu ile altın küpe, 26 Eylül'de de bir evden 40 bin lira değerinde televizyon ile dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

ŞEHİR DIŞINDA GELMİŞ

Şüphelinin 'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık' ve 'Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık' suçlarından aranan A.K. (39) olduğu belirlendi. A.K.'nin kent dışından geldiği, evlere girmeden önce sokak sokak keşif yaptığı, yüzünü göstermemek için güvenlik kameralarına dikkat ettiği tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

Şüphelinin ayrıca 15 Eylül ile 30 Eylül'de 2 farklı eve girmeye çalıştığı, bir ev sahibinin fark etmesi ile kaçtığı belirlendi. Şüpheli, kaldığı adrese yapılan operasyonla yakalanırken; bir eve girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edilirken; çalıntı olduğu değerlendirilen 3 televizyon, elektrik süpürgesi, cep telefonu, altın kolye, bileklik ve muhtelif ev eşyaları için ayrı çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.