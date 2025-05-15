Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 4 adresten hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta İlkadım ilçesinde binadan 7 bin lira değerinde inşaat malzemesinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, M.B'yi (46) ilçede belirlenen adreste yakaladı.

M.B'nin yapılan sorgusunda, 23 Temmuz 2024'te de bir binada 20 bin lira değerinde bisiklet, 12 Eylül 2024 ve 26 Nisan 2025'te 10'ar bin lira değerinde inşaat malzemesi hırsızlığının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.