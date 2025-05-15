Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı

Samsun'da Hırsızlık Şüphelisi Gözaltına Alındı
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, evden hırsızlık yapma suçlamasıyla G.Y. isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce de benzer bir suçtan arandığı belirlendi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 evden hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, İlkadım ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, G.Y. (36) isimli kadını İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı. "Evden hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

G.Y'nin, 11 Ekim 2024'te de bir evden 5 bin lira çaldığı iddiasıyla arandığı tespit edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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