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Samsun'da hırsızlık operasyonunda kadın şüpheli yakalandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda bir kadın şüpheli gözaltına alındı. Zanlının üzerinde yapılan aramada 16 bin 410 lira ve 200 avro bulundu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen hırsızlık operasyonunda bir kadın şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, faili meçhul, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerine tasarruf olayının faili M.Ç. (63) yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 16 bin 410 lira ve 200 avro bulundu.

Gözaltına alınan zanlı ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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