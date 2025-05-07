Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemesi ve güvenlik kameralarının çalınması olayına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 3’ü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki??????? işlemleri tamamlandı.

R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin müştekiye çaldıkları malzemeleri iade ettiği ve 300 bin lira para verdiği öğrenildi.

Olay

Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.