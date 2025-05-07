Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki??????? işlemleri tamamlandı.

R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin müştekiye çaldıkları malzemeleri iade ettiği ve 300 bin lira para verdiği öğrenildi.

Olay

Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.