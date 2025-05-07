Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi. Olay, bir otelin inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması üzerine gerçekleştirildi.
Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki??????? işlemleri tamamlandı.
R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adliyeye sevk edildi.
Olay
Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.