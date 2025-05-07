Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Savaş başladı! İşte Hindistan ve Pakistan askeri güç karşılaştırması

Hangi ülke daha güçlü? Pakistan'ın bir adım önde olduğu tek alan var
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken, 3'ü adliyeye sevk edildi. Olay, bir otelin inşaatından 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması üzerine gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan E.T, A.B, M.A.B, R.S, G.Y. ve S.B'nin emniyetteki??????? işlemleri tamamlandı.

R.S, G.Y. ve S.B. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere emniyetten serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen E.T, A.B. ve M.A.B. ise adliyeye sevk edildi.

Olay

Atakum ilçesinde bulunan bir otelin inşaatından yaklaşık 1 milyon lira değerinde mutfak malzemeleri ve güvenlik kameralarının çalınması olayına ilişkin çalışma yürütülmüş, dün düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
'Victor Osimhen'in bonservisi alınacak mı?' sorusuna Dursun Özbek'ten net yanıt

"Osimhen'in bonservisi Alınacak mı?" sorusuna Özbek'ten net yanıt
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Şehirlerin giriş çıkışlarında maliyeci kontrolü aylar önce başlamış

Karşınıza çıkarsa dikkat! Şehir giriş çıkışlarında kontrol başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.