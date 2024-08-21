Samsun'da Hırsızlık Olayında 2 Kadın Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlılar, ele geçirilen para ve yüzükleri sahibine teslim etti.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikametten para ve ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen 2 kadın, evden çıkarken yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Mimarsinan Mahallesi'nde bir ikametten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri gören S.Y. (34) ile F.Y. (34), ikametten çaldıkları 1600 lira ile 3 altın yüzüğü üzerinden attı.
Hırsızlık yaptıkları ikametten çıkarken yakalanan zanlılar, gözaltına alındı.
Ele geçirilen para ile yüzükler sahibine teslim etti.