Samsun'da Hırsızlık İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Havza ilçesinde hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Havza Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoğlu Mahallesi'nde ikamet eden bir kişinin tarım aletlerinin çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüpheliler R.K. ve A.Ç'nin tarım aletlerini Bafra ilçesinde sattıklarını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tarım aletleri ise sahibine teslim edildi.