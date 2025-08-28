Samsun'da Hint Keneviri Operasyonu: 75 Kök Ele Geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda, 75 kök hint keneviri ele geçirildi. İki şahıs gözaltına alındı.
Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 2 farklı şahsa ait ikamet, müştemilat ile ormanlık alanda arama yapıldı.
Ekiplerin yaptığı aramada 75 kök hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan 2 kişi işlemleri için emniyete götürüldü.