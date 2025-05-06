Samsun'da Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Samsun'un Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde, Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Tekkeköy ilçesi Bahattin-Sevim Köksal Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen şenlikte halk oyunları gösterisi sunuldu.

Hıdırellez ateşi yakılan etkinlikte, ok atma, geleneksel oyunlar ve eğlenceli etkinliklerle öğrenciler güzel vakit geçirdi.

Okul Müdürü Osman Yaşar, etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Yaşar, "Kültür ve geleneklerimizi yaşatmak, öğrencilerimize YKS öncesi moral kazandırmak, okul veli çevre iş birliğini güçlendirmek amacıyla bu programı düzenledik. Katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederiz." dedi.

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise Hıdırellez'in kültürel miras açısından öneminin büyük olduğunu söyledi.

Zengince, "Okulumuza bu organizasyonu sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Hıdırellez gününün, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini, çevreye ve çevrenin hakkına, hukukuna saygılı bir şekilde yaşam sürdürülmesini diliyor, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kavak

Kavak ilçesinde de Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Atatürk Parkı'nda baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez Şenliği'nde ateş yakıldı.

Şenlikte vatandaşlar dilek diledi, dua etti.