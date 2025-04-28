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Samsun'da Heyelanda Baba Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da Heyelanda Baba Cansız Bedeni Bulundu
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Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda, kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik aileden baba A.K.'nın cesedine ulaşıldı. 2 çocuk için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik aileden baba A.K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. 2 çocuk için ise arama- kurtarıma çalışmaları sürdürülüyor.

Emre ÖNCEL/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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