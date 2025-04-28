Samsun'da Heyelanda Baba Cansız Bedeni Bulundu
Samsun'un Canik ilçesindeki heyelanda, kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik aileden baba A.K.'nın cesedine ulaşıldı. 2 çocuk için arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.
BABANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik aileden baba A.K.'nın cansız bedenine ulaşıldı. 2 çocuk için ise arama- kurtarıma çalışmaları sürdürülüyor.
Emre ÖNCEL/ SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel