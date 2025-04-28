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Samsun'da Heyelan: Oto Yıkama Parkına Kaya Parçaları Düştü

Samsun'da Heyelan: Oto Yıkama Parkına Kaya Parçaları Düştü
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, oto yıkama parkına kaya parçaları düştü. Olayda bir kadın yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler olay yerine sevk edildi ve müdahale sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kaydığı ve kaya parçaları düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan bir kadın yaralı olarak kurtarıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bölgede bir heyelan yaşandığını belirterek, "Akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama parkının üzerine toprak ve kaya parçaları düşmüş. Ekiplerin müdahalesi ile 1 kadın vatandaşımız yaralı kurtarıldı. Olaya müdahale sürmekte. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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