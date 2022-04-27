Samsun'da heyelan nedeniyle iki katlı bina zarar gördü
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya zarar verdi.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya zarar verdi.
Kirazlık Mahallesi'ndeki Bayraktepe Tabiat Parkı mevkisinde toprak kayması sebebiyle kaya parçaları, Samsun-Ordu kara yolu kenarına kadar geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları, iki katlı binaya hasar verdi.
Tekkeköy Belediyesi, bölgede güvenlik önlemi aldı. Heyelan alanı dron ile havadan da görüntülendi.
Toprak kayması nedeniyle zarar gören binanın güvenlik görevlisi Ahmet Büyük, AA muhabirine, gece yarısı toprak kayması oluştuğunu belirterek, "Sanki kıyamet kopar gibiydi. Bir anda kayalar binaya doğru gelmeye başlayınca kendimi dışarı zor attım. Korkudan geceyi araçta sabahlayarak geçirdim." dedi.
AA / İlyas Gün - Güncel