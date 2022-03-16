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Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi.

İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı binanın bazı bölümlerine hasar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD bölgede güvenlik önlemi aldı. Binadakiler ekiplerce yakınlarının yanına yerleştirildi.

Bina sakinlerinden Kadir Memiş, AA muhabirine, akşam mutfakta oturduklarını belirterek, "Bir anda bir gürültü duyduk. Gök gürledi sandık ama evden çıkıp aşağıya indiğimizde baktık ki binanın arka kısmındaki yamaçtan kayalar düşüyordu. Evlerimizi tamamen boşattık." dedi.

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

Heyelan nedeniyle 5 katlı binada yaşayanlar tahliye edildi

AA / İlyas Gün - Güncel

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