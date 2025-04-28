Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Canik'te dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne, heyelan sonucu kaya parçaları düştü. İçerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç, kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin (70) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel