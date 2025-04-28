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Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Heyelan Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Canik ilçesinde bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen heyelan sonucu bir aracın altında kalan 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası istasyon müdürü gözaltına alındı.

SAMSUN'un Canik ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelanın ardından akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. (62) gözaltına alındı.

Canik'te dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne, heyelan sonucu kaya parçaları düştü. İçerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç, kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin (70) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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