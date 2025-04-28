Samsun'da Heyelan: Bir Aile Yaşamını Yitirdi

SAMSUN'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

HEYELAN KAMERADA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.'nın otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.'nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı.

VALİ TAVLI: BABA VE 2 YAVRUMUZU KAYBETTİK

Samsun Valisi Orhan Tavlı heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunarak, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Tavlı, "Çok büyük geçmiş olsun. Akaryakıt istasyonunda ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Ailemizde 4 kişi mevcut. Annemizi hastaneye sevk ettik, ayaklarında kırıklar var. Göçük altında hiçbir vatandaşımız yok. Hastaneden aldığımız bilgilere göre anne ameliyata alındı. Maalesef baba ve 2 yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah acil şifalar versin. Ailelerimiz Samsun'dan" dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Adem Kaya (35) ile eşi Çiğdem Kaya (29) ve kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya'nın (5) bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Çiğdem Kaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Haber-Kamera: Murat SANDIKÇI- Gökhan İÇKİLLİ/ CANİK (Samsun),