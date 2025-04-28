Samsun'da Heyelan: Bir Aile Göçük Altında Kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda, akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkamacıya kaya parçaları düştü.

Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkına saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldiği ve kaya parçalarının düştüğü bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan 4 kişilik aileden anne Ç.K. yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler, baba A.K. ve 2 çocuğuna ulaştı. Toprak altından çıkarılanlar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, bir ailenin araçlarını yıkarken göçük meydana geldiğini söyledi.

Ailenin 4 kişilik olduğunu vurgulayan Vali Tavlı, "Annemizi hastaneye ulaştırdık. Ayağında kırıklar var şu anda ameliyata alındı. Baba ve 2 çocuğunu da göçük altından çıkardık ve hastaneye sevk ettik. Hastaneden aldığımız bilgiye göre baba ve 2 yavrumuzu maalesef kaybettik." dedi.

Tavlı, göçük altında başka bir kişi olmadığını sözlerine ekledi.