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Samsun'da Heyelan: Bir Aile Aracında Sıkıştı

Samsun'da Heyelan: Bir Aile Aracında Sıkıştı
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne kaya parçaları düştü. Araçta bulunan kadının kurtarıldığı, eşi ve iki çocuğunun kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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