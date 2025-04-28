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Samsun'da Heyelan: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda bir aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

(ANKARA) - Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan heyelanda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun-Ordu karayolu Kirazlık mevkisinde yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonu yakınında yer alan oto yıkama alanında gece saatlerinde heyelan gerçekleşti. Olay sırasında araçlarını yıkayan aynı aileden 4 kişi toprak ve kaya kütlelerinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu anne Ç.K. göçükten yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonunda baba Adem Kaya (36) ve çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya'nın (7) ise cesedine ulaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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