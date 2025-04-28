Samsun'da Heyelan: 4 Kişilik Aile Kaya Parçalarının Altında Kaldı, 3 Ölü

1) SAMSUN'DA HEYELAN; 4 KİŞİLİK AİLE KAYA PARÇALARININ ALTINDA KALDI: 3 ÖLÜ

SAMSUN'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne kaya parçaları düştü. Heyelan sırasında burada bulunan ve içerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğunun kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrası dağdan kopan kaya parçaları bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünün üstüne düştü. Kaya parçalarının altında bir araç kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma, sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Araçta 4 kişilik bir ailenin bulunduğu öğrenilirken, ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler araçtaki kadını yaralı olarak kurtarırken, eşi ve 2 çocuğunun da kurtarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir aile aracını yıkarken toprak kayması oluyor. Görevlilerimiz 1 kişiyi yaralı olarak araçtan çıkardılar. Durumu iyi. Diğer 3 kişiyi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Bütün birimlerimiz çalışmaları sürdürüyor. En kısa zamanda inşallah yaralıları hastanelerimize ulaştırırız. Çok büyük geçmiş olsun."

HEYELAN KAMERADA

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelana ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde A.K.'nın otomobilini yıkadığı, eşi Ç.K.'nın da o sırada yanında bulunduğu, 2 çocuğun ise aracın içerisinde olduğu sırada heyelanın meydana geldiği anlar yer aldı. Ekiplerin A.K. ve 2 çocuğunu kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VALİ TAVLI: BABA VE 2 YAVRUMUZU KAYBETTİK

Samsun Valisi Orhan Tavlı heyelanın meydana geldiği olay yerinde açıklamalarda bulunarak, baba ve 2 çocuğunun yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Tavlı, "Çok büyük geçmiş olsun. Akaryakıt istasyonunda ailemiz araçlarını yıkarken göçük meydana geliyor. Ailemizde 4 kişi mevcut. Annemizi hastaneye sevk ettik, ayaklarında kırıklar var. Göçük altında hiçbir vatandaşımız yok. Hastaneden aldığımız bilgilere göre anne ameliyata alındı. Maalesef baba ve 2 yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah acil şifalar versin. Ailelerimiz Samsun'danö dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen heyelanda kaya parçalarının altında kalan 4 kişilik ailenin kimlikleri belli oldu. Adem Kaya (35) ile eşi Çiğdem Kaya (29) ve kızları Açelya Mina Kaya (7) ile Ayla Kaya'nın (5) bir süre önce İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Samsun'un İlkadım ilçesine taşındıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, Çiğdem Kaya'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Heyelandan görüntüler

Heyelan anı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Murat SANDIKÇI- Gökhan İÇKİLLİ/ CANİK (Samsun),

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2) ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 21.09'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.31 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Elazığ. Şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuz durum yoktur. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

DÜĞÜN SALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Malatya Caddesi'nde bulunan bir oto galerinin güvenlik kamerasına yansıya görüntülerde, depremle birlikte araçların sallandığı anlar yer aldı.