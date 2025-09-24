Samsun'da Heyelan: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, İşletme Sahibi Tutuklandı

SAMSUN'da otomobillerini yıkarken dağdan kopan kaya ve toprak parçalarının altında kalan Adem Kaya (35) ve kızları Açelya Mina (5) ile Alya Kaya'nın (7) yaşamını yitirdiği, anne Çiğdem Kaya'nın (31) yaralandığı heyelana ilişkin iddianame düzenlendi. İş yeri sahibi Mehmet Zeki Gedikli (80) ve mesul müdür K.Y.'nin (62), 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 4 yıldan 30'ar yıla kadar hapsi istendi.

Olay, 27 Nisan akşamı, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun yanındaki oto yıkama bölümünde meydana geldi. Adem Kaya, istasyonun oto yıkama bölümünde 34 K 5396 plakalı otomobilini yıkarken bitişikteki yamaçta heyelan meydana geldi. Kaya ile eşi Çiğdem Kaya, kızları Açelya Mina ve Ayla Kaya enkazın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma çalışmalarını başlatan ekipler, kolunda, bacaklarında ve burnunda kırıklar olan Çiğdem Kaya'yı yaralı olarak kurtardı. Hastaneye sevk edilen Çiğdem Kaya, tedaviye alındı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın devamında Adem Kaya ile 2 kızının cansız bedenine ulaşıldı. Adem Kaya ile 2 kızı, Terme ilçesi Karacalı Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 1 Cumhuriyet savcısını görevlendirdi. Yapılan çalışmalarda, akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Zeki Gedikli ile mesul müdür K.Y., gözaltına alındı. İfadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gedikli tutuklandı, K.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

'BİR KUSURUM BULUNMUYOR, SUÇSUZUM'

Mehmet Zeki Gedikli ifadesinde, "İş yerinin olduğu yer daha önce arsa olarak 1996 yılından bu yana benim. Belediyeden gerekli izin ve ruhsatları alarak benzinlik açmak istedik. Bu arsadaki bazı yerler eşilmiş temeller vardı. Biz de bu temellerin üzerine inşaatı başlattık. Olayın olduğu yerdeki kayalar sertti ve duvar statüsündeydi. Kaya sert olduğundan istinat duvarı yapma gereği duymadık. Belediye de daha sonra incelemesini yaptı ama bizi duvar yapılması gerektiği yönünde uyarmadı. Ben işletmeyi açtığımda başka bir inşaat vardı o bölgede. İklim koşulları da bu kadar yağışlı değildi. Benim işletmemin hemen yakınında dinamitler patlatıldı ve tekrar inşaat yapıldı. Bölge de çok fazla yağış aldı. Kayanın üzerindeki malzemenin esneyip düştüğünü düşünüyorum. 2 yıl önce o duvardan kara yoluna taş düşüyordu. Bu kazada bir kusurum bulunmuyor, suçsuzum" dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. K.Y. ve Mehmet Zeki Gedikli hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 4 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezaları istendi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAMIŞ

İddianamede yazılan bilirkişi raporunda, "İş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan risk analizinde heyelan, toprak kayması, kaya düşmesi tehlikelerinden bahsedilmesine rağmen, iş yeri ve işletme yetkililerinin gerekli önlemleri zamanında almayarak risklerden korunma ilkelerini göz önünde bulundurmadığı, ayrıca oto yıkama binası tesisin vaziyet planı projesinde gösterilip oto yıkama bölümü ile ilgili dosya içerisinde, herhangi bir ruhsat çalışma veya yapı, işletme izin ve benzeri belge görülmediğinden dolayı görev ihmali ve sorumluluğu olduğunun kanaat edildiği" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca iddianamede, sanıkların 5216 sayılı 'Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesi uyarınca ruhsat ve benzeri başvurularda bulunmadığı, bu sebeple denetim imkanının ortadan kaldırıldığı, 6331 sayılı 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 5'inci maddesi uyarınca ise risk analizinde tespit edilen tehlikeler hususunda uyarılmış olmalarına rağmen ilgili alanda önlem almadıkları yer aldı.