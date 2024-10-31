Samsun'da Helikopter Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 160 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 160 kilogram esrar ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonrası Kapıkaya Mahallesi'nde bazı adreslere operasyon düzenlerken arazide de geniş çaplı arama yaptı.

Helikopter destekli operasyonda şüpheliler D.K. (47) ile F.Y. (64) gözaltına alındı, arazide saklanmış halde 160 kilogram esrar ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için jandarma komutanlığına götürülürken, çuval ve torbalardaki uyuşturucu ise helikopterle taşındı.