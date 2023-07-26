Samsun'da hedef şaşırdı: İkinci kez hakim karşısına çıktılar

Samsun'un İlkadım ilçesinde yanlış kişiyi vurup yaralayan Sonercan K., azmettirici olarak Eren Soydemirci'yi suçladı. Soydemirci ise suçlamaları kabul etmedi ve başka kişilerin azmettirdiğini iddia etti. Mahkeme heyeti tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sabah yanlış kişiyi, akşam ise hedefindeki Savaş Hündür'ü (44) tabancayla vurup yaralayan ve tutuklanan Sonercan K.'nın (17) ifadesinde azmettirmekle suçladığı ve tutuklu yargılanan Eren Soydemirci (21), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Soydemirci, "Sonercan'ı ben azmettirmedim. Sonercan'ı, Ersin İ. ile Fatih K.'nın azmettirdiğini düşünüyorum. Soner'in neden Fatih ile Ersin'in ismini değil de benim ismimi verdiğini anlayamadım" dedi.

Olay, 9 Aralık 2022'de İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sonercan K., apartmandan çıkan Ali Yalçın'ı tabancayla vurdu. Sonercan K. kaçarken, yaralanan Yalçın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan birkaç saat sonra yanlış kişiyi vurduğunu öğrenen Sonercan K., bu kez hedefindeki Savaş Hündür'ün kıraathanesine gitti. Sonercan K., akşam iş çıkışı Hündür'ü de boynundan ve baldırından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Sonercan K. ile onu azmettirdiği öne sürülen Eren Soydemirci, tutuklandı.

Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.