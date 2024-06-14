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Samsun'da Hayvan Pazarlarında Sahte Para Uyarısı

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Samsun'da polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

Samsun'da polis ekipleri Kurban Bayramı öncesi hareketliliğin yaşandığı hayvan pazarlarında sahte para konusunda satıcıları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde hayvan hırsızlığı, sahte para ile kurban alışverişi ve dolandırıcılık yöntemleriyle kurban satıcılarının mağdur olmaması için çalışma yürütüyor.

Hayvan satıcıları ve vatandaşlara bilgi verip sahte paranın nasıl tespit edileceğini anlatan ekipler, broşür de dağıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Kurban Bayramı Kurban Samsun Hayvanlar Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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