Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayatını kaybeden Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'nde görevli polis memuru Yücel Özgün için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Özgün'ün cenazesi, törenin ardından İlkadım İlçesi Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Özgün'ün yakınları ile Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile emniyet mensupları katıldı.