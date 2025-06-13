Samsun'da 'Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi' Kapanış Programı Gerçekleşti

Samsun'da 'Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi' Kapanış Programı Gerçekleşti
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Samsun'da Atakum Huzurevi tarafından yürütülen 'Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi' kapanışında huzurevi sakinlerinin hayalleri gerçekleştirildi. Programda projeler tanıtıldı ve katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Samsun'da "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi"nin kapanış programı gerçekleştirildi.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından yürütülen "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" tamamlandı.

Huzurevi sakinlerinin hayallerinin gerçekleştirilmesine yönelik projenin sona ermesi dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediye Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, projelerle ilgili tanıtım yapıldı.

Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, burada yaptığı konuşmada, büyükleri için her zaman anlamlı ve güzel projeler geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Huzurevi sakinlerinin isteklerine önem verdiklerini dile getiren Aydın, "Büyüklerimiz bizim için kıymetli. Lütfen zaman zaman büyüklerimizle bir araya gelmeye özen gösterelim. Kendilerinden öğreneceğimiz çok şey var. Biz her ne kadar bilgiye sahip olsak da hayat tecrübesi denen hazine başka bir şeydir. Bize hayat yolunda o tecrübeleri ışık olacaktır, bize yol gösterecektir. Ben fırsat buldukça onları dinlerim ve ziyaret ederim. Kendilerinden çok şey öğreniyorum." ifadelerini kullandı.

Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise projeye başlarken hayal kurduklarını dile getirdi.

Ellerinden geldiği kadar huzurevi sakinlerinin hayallerini gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Gürsel, "Kimi polis olmak istedi kimi hiç oturamadığı okul sıralarına oturabilmek. Hayatın her anında umut olduğunu, yaşın sadece sayıdan ibaret olduğunu bir kez daha gördük. Bu süreçte hem ders aldık hem de ilham kaynağı oldu. Büyüklerimizin gözlerindeki ışıltı ve sevinci gördük, yaşadığımız bu duygular tarif edilemez." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projede yer alan kurum ve huzurevi sakinlerine teşekkür belgesi verildi.

Program, huzurevi sakinlerinden oluşan koronun konseri ile son buldu.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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