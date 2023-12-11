Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gece devriyesi sırasında havaya ateş açan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Olay yerinde silah ve boş kovan ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, Çilhane Mahallesi Hacıhafız Sokak üzerinde gece devriyesi sırasında peş peşe silah sesi duydu.
Silah seslerinin duyulduğu yere giden bekçiler, durumundan şüphelendikleri U.Ç'yi yakaladı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, silah arabanın altında bulunurken, olay yerinde boş kovan ele geçirildi.
Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.