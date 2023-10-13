Samsun'da Havalimanında 963 Adet Ecstasy Hapı Ele Geçirildi
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Samsun'da narkotik polisi tarafından havalimanında 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da narkotik polisi tarafından havalimanında 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun- Çarşamba Havalimanında yaptıkları operasyonda 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel