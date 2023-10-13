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Samsun'da Havalimanında 963 Adet Ecstasy Hapı Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından havalimanında 963 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen uyuşturucu haplarla ilgili soruşturma devam ediyor.