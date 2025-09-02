Samsun'da Havalı Korna Çalan Hırsız Yakalandı

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde bir kamyondan havalı korna çalan hırsız yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kirazlık Mahallesi Söğüt Sokak üzerinde park halindeki bir kamyondan yaklaşık değeri 10 bin lira olan havalı korna çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yapan ekipler, şüpheliyi tespit etti.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheli M.Y'yi (23) gözaltına aldı.

Ele geçirilen havalı korna ise sahibine teslim edildi.