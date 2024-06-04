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Samsun'da Hava Sıcaklığı Mevsim Normallerinin Üzerinde

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Samsun'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Haziran ayı ortalamasının üzerinde olan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar deniz sezonunu erken açtı. Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirenler denize girerken, bisiklet sürerek kumsalda yürüyüş yapanlar da oldu. Öğle sıcağının ardından çocuklar parklarda oyun oynadı. Hafta sonuna kadar yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor.

Samsun'da hava sıcaklığı, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Haziran ayı hava sıcaklığı ortalamasının 20,8 derece olduğu kentte, termometreler 27 dereceyi gösterdi.

Sıcak hava nedeniyle bazı vatandaşlar, deniz sezonunu erken açtı.

Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirenlerden bazıları denize girerken, bazıları da bisiklet sürerek kumsalda yürüyüş yaptı.

Öğle sıcağının ardından çocuklar parklarda oyun oynadı.

Samsun'da hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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