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Samsun'da hastane inşaatından düşen işçi öldü

Samsun'da hastane inşaatından düşen işçi öldü

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hastane inşaatının birinci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hastane inşaatının birinci katından düşen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Selyeri Mahallesi 1939 Sokak'taki devlet hastanesi inşaatının birinci katında çalışan Ragıp Uzun (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldıran Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İnşaatın müteahhiti N.U, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Tekkeköy Samsun Güncel Haberler

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