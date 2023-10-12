Samsun'da Hastane Bahçesinden Motosiklet Çalan Şahıs Yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir hastanenin bahçesinden çalınan motosiklet, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bulundu ve şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hastanenin bahçesinden motosiklet çalan şahıs yakalandı.

Olay, 3 gün önce akşam 21.30 sıralarında özel bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin özel güvenlik görevlisi motosikletini park ettiği yerde bulamayınca polis ekiplerine haber verdi. Olayın değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kimliği belirlenen E.B.'nin (23) evinde yapılan aramada çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan E.B. Asayiş Büro Amirliğinde yapılan işlemlerin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN