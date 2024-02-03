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Samsun'da Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, tutuklandı.

SAMSUN'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ç. (35) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek', 'bulundurmak' veya 'kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan D.Ç. (35) yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen D.Ç., işlemleri sonrası tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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