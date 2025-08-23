Samsun'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trafik Uygulamasında Yakalandı
Samsun'da, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı. Kavak ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, GBT kontrolü sırasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan C.E. (34) tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde uygulama gerçekleştirdi.
Durdurulan araçta Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E'yi (34) yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel