Samsun'da Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Trafik Uygulamasında Yakalandı

Samsun'da, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı. Kavak ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, GBT kontrolü sırasında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan aranan C.E. (34) tutuklandı.

Samsun'da, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, trafik uygulamasında yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ankara kara yolu Kavak ilçesi girişinde uygulama gerçekleştirdi.

Durdurulan araçta Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapan ekipler, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E'yi (34) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
