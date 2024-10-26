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Samsun'da Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlüler Yakalandı

Samsun'da Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlüler Yakalandı
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Samsun'un Atakum ve Terme ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Atakum ve Terme ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ve Terme ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. ile 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.D'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel

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