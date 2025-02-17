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Samsun'da Hamsi Fiyatları 130 ila 200 Lira Arasında Değişiyor

Samsun'da Hamsi Fiyatları 130 ila 200 Lira Arasında Değişiyor
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Samsun'un Saathane Meydanı'nda hamsi tezgah fiyatları 130 ila 200 lira arasında değişirken, balıkçılar havaların soğumasıyla balık tüketiminin artığını belirtiyor. Hamsi fiyatlarında düşüş bekleniyor.

Samsun'da, Karadeniz'de avlanan hamsinin kilogramı 130 ila 200 liradan satışa sunuluyor.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Mehmet Kılıç, AA muhabirine, havaların soğuması ve beklenen yağışların gelmesinin ardından balık tüketiminin de arttığını söyledi.

Kılıç, tezgahlarda hamsi başta olmak üzere balık bolluğu yaşandığını dile getirerek, "Hamsi inşallah bundan sonra daha da bollaşacak. Fiyatlarda bu nedenle düşüş bekliyoruz. Mezgit ve istavrit 100 lira, hamsi 130 lira, barbun 200 lira. Bolluk oldukça daha da ucuzluk bekliyoruz." dedi.

Hamsinin soğuk havaları sevdiğini bu nedenle denizde bolca tutulduğunu ifade eden Kılıç, vatandaşların da soğuk ve yağışlı havalarda daha çok balık tükettiğini söyledi.

Kılıç, başta hamsi olmak üzere balık satışlarından memnun olduklarını kaydetti.

Tezgahlarda, hamsi 130 ila 200 lira arasında, deniz levreği, somon ve barbun 200, kefal 100, istavrit 130-150 lira arasında satılıyor.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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