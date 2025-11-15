Haberler

Samsun'da Hamsi Fırtınası: Kilogramı 80 Liradan Satılıyor

Samsun'da balık tezgahları, havaların soğumasıyla birlikte hamsi doldu. Kilogram fiyatı 80 TL olan hamsiye yoğun talep var. Balıkçılar, soğuk havaların hamsiyi irileştirdiğini ve yağlandırdığını belirtiyor.

SAMSUN'da balıkçı tezgahları, havaların soğumasıyla birlikte hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 liradan satılan hamsi, vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

Av yasağının sona ermesi ve havaların soğumasıyla birlikte balık tezgahları, hamsi ile doldu. Kilogram fiyatı 80 TL'ye satılan hamsi, yoğun ilgi görüyor. 35 yıldır balıkçılık yapan Talat Beyazıt Yıldırım (60), "Bu sene satışlarımız iyi. Havaların soğumasıyla beraber daha da arttı. Fiyatlarımız da gayet ucuz. Bu sene vatandaşlarımızın özellikle hamsiye talebi çok fazla. Hamsi fiyatları 80 TL. Bol miktarda mezgit, barbun, istavrit gibi her çeşit balığımız var. Geçen sene palamut ve çinekop çok ağırlıklıydı; ama bu sene çok az var. Bu sene hamsi çok fazla var. Kışın balıklara talep çok olduğu için ortalama 200-300 kilo arası günlük balık satışı yapıyoruz" dedi.

'HAMSİ İRİLEŞTİ VE YAĞLANDI'

15 yıldır balıkçılık yapan Muhammet Kıyak (28) ise "Şu anda hamsi, mezgit, barbun, istavrit denizlerden çıkıyor. Havanın soğumasıyla beraber hamsi yağlandı. İriliğine baktığımızda da geçen haftalara göre daha irileşti ve daha çok yağlandı. Havaların soğuması, hamsiye yaradı. Vatandaşlarımız özellikle hamsi başta olmak üzere mezgit ve barbun tercih ediyor. Somon balığının kilosu 150 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL'dir" diye konuştu.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / Samsun

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
