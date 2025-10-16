Samsun'da Halk Otobüsü ile Kamyonet Çarpıştığı Kazada 2 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde kamyonet ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 64 ve 72 yaşındaki iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ü.Ç'nin kullandığı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait 55 AEZ 262 plakalı halk otobüsü, Kökçüoğlu Mahallesi 2. Bulvar yolunda F.S. yönetimindeki 55 ANE 447 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, halk otobüsünde bulunan yolcular H.D. (64) ve H.K. (72) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel