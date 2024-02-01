Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yü (31), Gökçeboğaz Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'da, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü'yü (31), Gökçeboğaz Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.