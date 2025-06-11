Samsun'da Hakkında 27 Yıl 11 Ay Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da, 2012 yılında bir garsonu silahla öldüren ve hakkında 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. yakalandı. Suçlunun 2023'te cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Samsun'da, hakkında 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 2012 yılında Samsun'da bir restoranda garson olarak çalışan kişiyi silahla öldüren ve "kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 27 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T'yi (42) saklandığı adreste yakaladı.

İşlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen hükümlünün 2023 yılında cezaevinden firar ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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