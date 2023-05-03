Samsun'da Hafriyat Kamyonu Yol Kenarındaki Eve Girdi: 1 Yaralı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, sürücüsünün virajı alamadığı hafriyat kamyonu, yol kenarındaki bir eve girdi. Sürücü İsmail K. (46), ağır yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Atakum ilçesine bağlı Çamlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail K. yönetimindeki 55 AJE 716 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün virajı alamaması sonucu elektrik direğine çarpıp, daha sonra ise yol kenarındaki İsmail Mırık'a ait tek katlı eve girdi. Kaza anında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, binada ise hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü İsmail K., sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.