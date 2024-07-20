Samsun'da Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza kesildi ve ehliyetine el konuldu.
Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Fatih Er (30) yönetimindeki 55 AOC 785 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde Mehmet Köksal'ın (43) kullandığı 55 TH 958 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Döndü Köksal (46), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan sürücü Er'e alkollü araç kullanmaktan 8 bin 75 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.